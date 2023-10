Mulher morre após ser atingida pelo portão de casa, em Rio Verde

Rivana Ferreira, de 43 anos, morreu nesta terça-feira (17), após o portão da casa dela cair sobre ela, em Rio Verde.

De acordo com as informações, o portão da casa da empresária era eletrônico, mas, como estava estragado, ela teria ativado o modo manual. Hoje, ao chegar em casa, ela foi abrir o portão, que é basculhante – abre para cima e permanece suspenso na horizontal enquanto está aberto – momento em que o cabo de aço que o manteria o suspenso rompeu e fez com que a estrutura caísse em cima de Rivana.

O Samu foi acionado e encaminhou a mulher até o Hospital Municipal Universitário, onde ela não resistiu e morreu.