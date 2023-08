Mulher que matou árbitro de futebol é solta e vai para clínica psiquiátrica

Elaine Chagas Cardoso, de 45 anos, acusada de atropelar e matar o árbitro de futebol Edivaldo Marinho, foi solta do presídio de Senador Canedo nesta quarta-feira (23). A mulher estava presa desde o dia do crime, 9 de julho, quando foi filmada momentos depois do acidente segurando garrafas de cerveja.

A defesa da mulher, que é feita pelo advogado Benedito Evaristo Cintra Júnior, informou que ela deve se internar em uma clínica psiquiátrica para retomar um tratamento.

Eliane foi liberada pela Justiça, que levou em consideração que ela nunca foi condenada por outro crime, tem transtornos depressivos graves, tem endereço fixo e profissão.