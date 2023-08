Duas amigas viralizaram nas redes sociais com um fato bem inusitado! Em Mara Rosa, no interior do Estado, as mulheres estava cozinhando quando encontraram uma espécie de cobra em um pé de alface.

As mulheres disseram que, num primeiro momento, ficaram aterrorizadas com a cobra, mas depois se acalmaram e colocaram o réptil em uma reserva ambiental, próximo ao setor em que moram.

Ninguém ficou ferido e, segundo especialistas, a cobra é da espécie dormideira e não apresenta riscos.