Musical “A Bela e a Fera” tem data alterada

A Palavra e Som Entretenimento informa que o musical “A Bela e a Fera” agendado para o dia 29 de janeiro de 2023, no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia – GO, acontecerá em nova data, em função de alguns integrantes da equipe estarem com COVID. O novo show será realizado no dia 11 de fevereiro de 2023, no mesmo local, Teatro Rio Vermelho às 16h.

Todos os ingressos adquiridos antecipadamente pela internet ou pontos autorizados continuam válidos e não precisam efetuar qualquer tipo de troca. Para dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp: (61) 98190-1514. A organização do evento, pede a compreensão de todos aqueles que já efetuaram a compra do ingresso, e agarante que “estamos convictos que teremos um show surpreendente!”.