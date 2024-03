Musical infantil aborda respeito às diferenças com inclusão de acessibilidade

1O musical infantil “À espera da Turma do Balão Mágico” será apresentado pela CIA Flor do Cerrado no Teatro Goiânia, no dia 17 de março. O espetáculo, que traz a magia da Turma do Balão Mágico para uma nova geração, promove valores como respeito às diferenças, amor ao próximo e combate ao bullying.

Dirigido por Danilo Felipe, o espetáculo conta a história de cinco crianças que, através de uma radiola mágica, são transportadas para o Mundo do Balão, onde vivem aventuras cantando e dançando ao som das músicas icônicas do grupo infantil.

Além de entretenimento, o produtor cultural Hélio Martins destaca o compromisso da CIA Flor do Cerrado com a inclusão, oferecendo acessibilidade para o público. O espetáculo contará com intérpretes de libras e audiodescrição, além do inédito empréstimo de 15 abafadores de ruídos para crianças autistas e com transtornos sensoriais, visando proporcionar uma experiência mais confortável e inclusiva para todos os espectadores.

Serviço:

À espera da Turma do Balão Mágico

Quando: 17 de março (Domingo)

Onde: Teatro Goiânia

Horário: 17h

Classificação etária: Livre

Ingressos: R$ 20 (meia)