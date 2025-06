Mutirão de Aparecida terá feira de adoção de animais e triagem para castração de pets neste sábado

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia promove neste sábado, 28 de junho, mais uma edição do Mutirão de Aparecida, que levará mais de 100 serviços gratuitos à população da região Leste da cidade. Dentro da programação, o Centro de Castração PATA, coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente (Semma), realiza uma feira de adoção de cães e gatos e o cadastramento de animais para triagem de castração.

A ação ocorre no Colégio Estadual Santa Luzia, no Setor Santa Luzia, das 8h às 15h. Estarão disponíveis para adoção 15 cães e 5 gatos. Todos os animais passaram por avaliação veterinária e serão entregues vermifugados e com orientação sobre guarda responsável. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento pessoal e comprovante de endereço.

Além da feira, as equipes também farão o cadastro de até 30 animais de tutores da região, que serão encaminhados para a triagem de castração no Centro de Castração Animal. Além do mutirão, tutores podem realizar o cadastro pelo site do PATA.

A participação do PATA integra a oferta de serviços da Prefeitura nas áreas de saúde, assistência social, educação, habitação, direito do consumidor, emprego, regularização de documentos e bem-estar animal. A abertura oficial será conduzida pelo prefeito Leandro Vilela, acompanhado de secretários e vereadores.

Serviços indiretos

Durante a semana que antecede o mutirão, a Prefeitura realiza diversas ações de zeladoria no Setor Santa Luzia e região, incluindo limpeza urbana, manutenção da iluminação e substituição de lâmpadas de vapor de sódio por LED, poda de árvores, tapa-buracos, sinalização viária e revitalização de espaços públicos.

“O mutirão é uma forma direta de atender a população com serviços essenciais, perto de casa, com economia e eficiência. Estamos levando cidadania para onde as pessoas mais precisam”, destaca o prefeito Leandro Vilela.

