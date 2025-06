Nasa publica imagem aérea do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas

‘What’s that?’: foi com essa legenda, que em português significa ‘o que é aquilo?’, que a Nasa publicou no instagram uma foto aérea da Serra de Caldas Novas, que fica no parque estadual da Serra de Caldas Novas (Pescan). A postagem foi feita por volta das 15h30 dessa segunda-feira, no horário de Brasília.

“Esse oval escuro é a Serra de Caldas, um planalto que se eleva cerca de 300 metros acima da paisagem no centro do Brasil. O planalto é inteiramente coberto por Cerrado, um rico ecossistema de savana e campos que abriga espécies como a seriema-de-patas-vermelhas e o pequizeiro. Foi estabelecido como parque estadual em 1970”, explica a Nasa.

A imagem foi produzida no dia 19 de maio de 2025 pelo satélite Landsat 9, da Nasa. A Agência Espacial Norte-Americana aproveitou a publicação para contar que o satélite foi lançado ao espaço em 2021 e orbita ao redor da Terra desde então, a uma altitude de 705 km e com velocidade de 26 mil km/h.

Sobre o Pescan

O Parque Estadual da Serra de Caldas Novas tem 12,3 mil hectares e é uma unidade de conservação de proteção integral administrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Localiza-se nos municípios de Caldas Novas e Rio Quente, e compreende não somente o topo da serra em que se situa, mas também suas “cristas”, fraldas e encostas.

O parque foi criado pela lei 7.282 de 25 de setembro de 1970. A Serra de Caldas Novas, que fica nos limites do Pescan, constitui-se em uma das mais importantes áreas de recargas dos aquíferos hidrotermais da região de Caldas Novas e Rio Quente, que por sua vez impulsiona as potencialidades turísticas da região.

O Pescan é aberto à visitação e hoje é um dos parques de Goiás mais procurados para ecoturismo, visitas educacionais, pesquisas científicas, turismo de aventura, práticas esportivas e recreação. Tem duas trilhas abertas ao público e que terminam em cachoeiras: a Trilha da Cascatinha e a Trilha do Paredão. A entrada no parque é permitida das 6h às 16h.

