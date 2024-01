Nota Fiscal Goiana vai distribuir R$ 6,9 milhões em prêmios em 2024

Com o primeiro sorteio do ano na próxima quinta-feira (25), às 10h, o Programa Nota Fiscal Goiana (NFG), do Governo de Goiás, distribuirá R$ 6,9 milhões em 2024, entre prêmios para consumidores e times de futebol. A iniciativa coordenada pela Secretaria da Economia conta com 875 mil cidadãos inscritos.

Somente no ano passado foram 97,6 mil novos cadastros, 87% a mais do que em 2022. O programa conscientiza a população sobre a importância da exigência do documento fiscal em compras. “Ao pedir a nota fiscal, o consumidor garante que o imposto está sendo recolhido para ser utilizado em áreas como saúde e educação, por exemplo, e contribui no combate à sonegação e à concorrência desleal”, ressalta a secretária da Economia, Selene Peres Peres Nunes.

O programa segue com as regras de 2023. Serão realizados 12 sorteios mensais, com premiação maior no último deles. De janeiro a novembro, cada edição distribuirá R$ 200 mil, divididos em 158 prêmios. O maior deles é de R$ 50 mil. Em dezembro, o valor total sobe para R$ 700 mil.

Para se cadastrar na Nota Fiscal Goiana, basta acessar o site www.economia.go.gov.br/nfgoiana e informar os dados solicitados. Também são divulgados no portal os nomes dos vencedores de cada mês. Concorrem aos sorteios os consumidores cadastrados que pedem nota fiscal com CPF nas compras realizadas no varejo. A cada R$ 100,00, é gerado automaticamente um bilhete que dá direito à participação no sorteio.

Para a edição de janeiro, foram emitidos 4,79 milhões de bilhetes, recorde para um sorteio mensal desde o início da Nota Fiscal Goiana. O coordenador da iniciativa, Leonardo Vieira de Paula, associa o resultado à quantidade de novos inscritos e à conscientização da população: “Foram 14.349 cadastros em dezembro de 2023, e as pessoas pediram mais documentos fiscais”.

IPVA

A Nota Goiana prevê desconto no valor do IPVA de veículos registrados no CPF do inscrito. O desconto varia de 5% a 10%, conforme a quantidade de bilhetes adquiridos durante o ano, e vem automaticamente no boleto do IPVA. Para o imposto de 2024, 542,3 mil pessoas conseguiram a redução. No caso do IPVA do ano que vem, serão consideradas notas com CPF emitidas entre dezembro de 2023 e novembro de 2024.