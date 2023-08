Nova espécie de falso escorpião é descoberto em Goiás

O Laboratório de Ecologia Comportamental de Aracnídeos da Universidade Estadual de Goiás (UEG) revelou a descoberta de uma nova espécie de falso escorpião. Batizada de Cheiridium piracanjubae em homenagem à cidade de Piracanjuba, onde foi encontrada, a espécie foi identificada por estudantes de mestrado em Recursos Naturais do Cerrado e Ambiente e Sociedade.

Encontrada no Parque Natural Municipal das Orquídeas José Pinheiro de Souza, a nova espécie representa a terceira do gênero Cheiridium no Brasil. O coordenador do Laboratório, professor Everton Tizo, explicou que esse falso escorpião foi localizado em cascas de árvores e seu estudo foi publicado no periódico Studies in Neotropical Fauna and Environmental.

O Laboratório visa a compreensão da diversidade e conservação dos falsos escorpiões do Cerrado. O Brasil possui uma rica fauna de pseudoescorpiões, com mais de 180 espécies, porém o conhecimento sobre sua diversidade no Cerrado é limitado. Os pseudoescorpiões desempenham um papel regulador de ácaros e insetos pequenos, contribuindo para o equilíbrio ambiental.

O Laboratório já colaborou em estudos anteriores que levaram à descrição de três novas espécies de pseudoescorpiões, incluindo a mais recente, Cheiridium piracanjubae. Sua coleção biológica abriga mais de cem espécies de todos os biomas brasileiros. O achado é parte do esforço contínuo para compreender e preservar a biodiversidade dos pseudoescorpiões, cuja importância na regulação dos ecossistemas é frequentemente subestimada.