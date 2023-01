Nova gestão da regulação de pacientes quer aprimorar a transparência

O aprimoramento da gestão do sistema de saúde pública é uma das prioridades da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) para este ano. É o que afirma o titular da pasta, Sérgio Vencio, ao citar o fortalecimento da regulação de pacientes e da fiscalização das organizações sociais que administram os hospitais do Estado, como dois objetivos importantes. O médico endocrinologista assumiu a secretaria em novembro de 2022. O secretário se formou em medicina, aos 22 anos, e foi o primeiro residente em endocrinologia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG). “Venho com a missão de promover mais transparência e melhorar a fiscalização dos custeios e investimentos”, disse, ao adiantar que a serão implantadas novas subsecretarias na SES para ampliar o controle na gestão.

Para Vencio, é preciso cuidar cada vez mais, e melhor, das verbas públicas destinadas ao setor de saúde. “Aprendi muito com a seriedade da gestão por onde passei, e isso será aplicado na SES”, reforça. Sobre o sistema de regulação, o gestor entende a área como prioritária, um “termômetro que embasa a tomada de decisões e o planejamento estratégico, para atender universalmente os usuários do SUS”. A fim de modernizar, integrar e aprimorar a gestão, o Estado pretende implantar o projeto Qualifica Regulação, desenvolvendo um sistema próprio, com previsão de economia de R$ 500 mil mensais. Esse projeto é desenvolvido pela Superintendência de Tecnologia, Inovação e Sustentabilidade da SES.

Regionalização e humanização

Para o próximo quadriênio, o Plano Estratégico para a Saúde pontuou nove objetivos estratégicos e 25 metas. A interiorização dos serviços de oncologia, a ampliação do atendimento em cidades-polo no interior de Goiás e a melhoraria das coberturas vacinais também estão entre as prioridades.

Ainda fazem parte dos objetivos ampliar serviços e atendimentos especializados nas policlínicas, finalizar e implantar o Hospital Estadual de Águas Lindas de Goiás, modernizar, integrar e aprimorar a gestão da regulação assistencial e fortalecer a humanização de pacientes e servidores. “Precisamos humanizar o atendimento, e minha formação em medicina e espiritualidade será um diferencial para esse acolhimento aos pacientes e servidores da secretaria”, esclarece.

Com o intuito de fortalecer a rede de atenção à saúde em Goiás, serão abertos mais dois serviços de terapia renal substitutiva (diálise, hemodiálise e transplante renal) nas policlínicas estaduais.

Também é objetivo da nova gestão capacitar 100% dos municípios selecionados para participação do Projeto Hearts, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e UFG, projeto voltado para a atenção secundária de tratamento de hipertensão arterial.

Também em parceria com a UFG, a secretaria vai elaborar a linha de cuidado dos agravos pulmonares no Estado, com ênfase no tratamento de tuberculose, doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão. A implantação do serviço de telemedicina na rede estadual é outra meta. A SES-GO pretende estabelecer esse serviço em cada uma das seis policlínicas estaduais e na atenção primária em cinco regiões de saúde do Estado.

O conjunto dessas metas para o próximo período da administração devem garantir a consolidação da regionalização da saúde com foco na qualidade e no aprimoramento da gestão dos recursos. O secretário garante que a seriedade na gestão dos recursos será um diferencial para alcançar os objetivos listados.