Novembro Azul: Hospitais do interior do Goiás farão mutirão para realização de exames preventivos

Em novembro, os órgãos de saúde tem realizado uma série de ações para conscientização da importância para a prevenção do câncer. A campanha Novembro Azul, mobiliza as unidades de saúde de todo o país em prol da saúde dos homens. Por isso, os Hospitais Estaduais de Trindade (Hetrin), Formosa (HEF) e Centro-Norte Goiano – unidades geridas pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (IMED) – irão oferecer exames de PSA, exame físico e ultrassonografia – essenciais para detecção de alterações que podem indicar câncer de próstata.

As pessoas interessadas devem passar por uma triagem prévia que pode ser feita por meio de formulário online (https://bit.ly/3UybfzC) ou pelo número de Whatsapp (62) 3121-5418. Após avaliação das fichas pela equipe técnica, os pacientes que se enquadrarem nos critérios para a realização dos exames serão contatados para o agendamento da consulta – que será realizada na unidade mais próxima entre os três municípios: Trindade, Formosa ou Uruaçu. Os demais, serão avisados para realizar os exames preventivos de câncer de próstata.

“Os exames de rotina são essenciais para o diagnóstico precoce de algum tipo de patologia, em especial, o câncer. Quanto antes for descoberto, maior é a chance de cura. Nós nos unimos em prol da saúde do homem para oferecer bem-estar e qualidade de vida”, afirma Getro de Oliveira Pádua, diretor do IMED.

A triagem através do preenchimento dos dados online ou WhatsApp já está disponível. As consultas serão realizadas entre os dias 21 até 25 de novembro.