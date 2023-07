Números de estelionatos mais que triplicaram no país

Além do estelionato comum, o país registrou um aumento ainda mais expressivo em relação ao crime cometido por meio eletrônico, fruto da pandemia de Covid-19. Em 2021, foram 120.470 registros; em 2022, foram 200.322 casos, representando um aumento de 66,2%.

De acordo com os dados, são cerca de cinco mil casos de estelionato por dia, e mais de 200 por hora. O estado recordista em golpes desse tipo por meios eletrônicos é Santa Catarina, com 64.230 registros. “Imaginávamos que iria crescer porque, desde 2018, o crescimento tem sido sempre com incremento exponencial, quase dobrando a cada ano. Num intervalo de cinco anos, você tem uma mudança importante. Essa mudança se dá por um conjunto de fatores e que é internacional. Não é exclusividade do Brasil”, explicou Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do FBSP e professor da FGV-EAESP.