“O maior da história”, diz Caiado no encerramento do Canto da Primavera

O governador Ronaldo Caiado prestigiou, neste domingo, o encerramento da 22ª edição da Mostra Nacional de Música – Canto da Primavera, em Pirenópolis. Durante os seis dias de evento, 55 artistas locais e regionais se apresentaram em quatro palcos espalhados pela cidade. Com o objetivo de valorizar a cultura, o Governo de Goiás investiu R$ 3,7 milhões no festival.

“Foi o maior da história, e é sem dúvida alguma, um dos maiores eventos do nosso estado. Traz a cultura, principalmente, junto ao interior”, salientou o governador Ronaldo Caiado que acompanhou as últimas atrações da programação acompanhado pela presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado.

O governador recebeu o cantor Almir Sater, que comandou o show de encerramento desta edição. A apresentação reuniu milhares de pessoas no Palco Beira Rio, montado estrategicamente próximo ao Museu do Divino, no centro da cidade. Com ênfase na goianidade, a programação deste ano contou com atrações do pop rock, MPB, samba, choro e do sertanejo. “Nós estamos cada vez mais consolidados. Chamamos alguns cantores de fora, mas 90% foram de cantores goianos”, pontuou.

De acordo com a secretária de Estado de Cultura, Yara Nunes, a iniciativa democratiza o acesso ao patrimônio artístico e histórico, tanto material, quanto imaterial, em todo o estado. “Aqui a gente tem uma estrutura dos grandes festivais do Brasil, gratuito para toda a população, para todas as pessoas que tiveram oportunidade, nesta semana toda, aqui em Pirenópolis”, afirmou.

O Canto da Primavera é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento ainda conta com a parceria do Programa Goiás Social, Secretaria de Estado da Retomada, Prefeitura de Pirenópolis e do Sesc Goiás.

Valorização

Em comparação com a edição anterior, o Canto da Primavera de 2023 mais que dobrou o número de atrações. Nesta edição, o Governo do Estado investiu R$ 500 mil para a contratação dos artistas, que receberam entre R$ 5 mil e R$ 20 mil para apresentação. Além de shows, o festival contou ainda com oficinas formativas, Canto da Primavera Kids e com o Estúdio Primavera, aberto a artistas para gravação de músicas autorais de forma gratuita.