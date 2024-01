Obras de infraestrutura e saneamento básico chegam a Caldas Novas

Caldas Novas tem passado por uma grande transformação nos últimos meses. Onde quer que se vá, é possível encontrar uma obra em execução, seja de infraestrutura, implantação de rede de drenagem de águas pluviais, recapeamento e pavimentação asfáltica, saneamento básico, ou até mesmo reforma e ampliação de escolas e unidades de saúde.

Várias frentes de trabalho estão em execução, incluindo a implantação da rede de drenagem pluvial em diversos setores, como Universitário, Recanto de Caldas, Belvedere, Solar de Caldas, Jardim Vitória, Jequitimar, entre outros. Além disso, estão em andamento as obras de reconstrução e ampliação do Hospital Municipal Dr. André Ala Filho e do Hospital Geral Municipal, além da revitalização geral da Escola Municipal Norberto Odebrecht, no setor Mansões das Águas Quentes.

A administração municipal espera iniciar mais um lote de obras na cidade nas próximas semanas. No final do ano passado, foram concluídas a construção de novas salas de aula em várias escolas e a reforma e adequação do prédio da antiga sede do GNG, que agora é a Escola Municipal “Inah Vieira da Cruz Guimarães”.