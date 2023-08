Onda de calor deve provocar temperaturas mais altas do ano

Goiás enfrentará uma forte onda de calor até o próximo sábado (25), em razão do ar quente que está vindo da região Norte do País. O prognóstico é do Centro de Informações Metereológicas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A expectativa é a de que termômetros registrem as temperaturas mais altas de 2023 em território goiano nesses dias.

Nas regiões Norte e Oeste do estado, o calor pode chegar a 42º C. A previsão para Goiânia é de 34º a 35ºC. Em paralelo, a umidade relativa do ar deve cair a patamares mínimos em Goiás, de até 14%. “O cenário é de alerta. Não só para cuidados com a saúde, mas para prevenção contra incêndios, que se alastram mais rápido com o tempo seco e altas temperaturas”, afirma André Amorim, gerente da Semad.

Para quinta-feira (24), a previsão é de máximas de 40ºC em Porangatu e Aragarças, 35º em Jataí, Goianésia, Rubiataba, Iporá, Flores e Rio Verde, 33ºC em Luziânia, Ipameri e Catalão, 34ºC em Goiânia, Itumbiara, Ceres e Santa Helena. A umidade do ar pode cair para 16% nas regiões oeste, norte e leste. Nas outras, a tendência é de que fique pelo menos em 18%.