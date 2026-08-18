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Onda de frio vem aí? Massa de ar polar pode alcançar Goiás no fim de semana

Frente fria começa a avançar pelo país na quinta-feira (20), ganha força no sábado (22) e pode derrubar as temperaturas em parte do Centro-Oeste


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 18/08/2026 - 14:38

Frio vem aí? Massa de ar polar pode alcançar Goiás no fim de semana
(Imagem: José Cruz/Agência Brasil)

Uma forte massa de ar frio que promete derrubar as temperaturas em diferentes regiões do Brasil pode alcançar também parte de Goiás nos próximos dias. Mas antes de tirar os casacos do armário, é importante fazer uma ressalva: o frio mais intenso não está previsto para todo o território goiano.

A maior influência do sistema no estado deve ocorrer no sul de Goiás. O ar frio começa a avançar pelo Brasil nos próximos dias e ganha força durante o fim de semana.

A frente fria avança pela Região Sul a partir de quinta-feira (20). No sábado (22), uma nova incursão de ar frio deve reforçar a queda das temperaturas, fazendo com que domingo (23) e segunda-feira (24) estejam entre os momentos de maior intensidade do episódio.

É no Sul que o cenário chama mais atenção. Partes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina podem registrar temperaturas negativas. A massa de ar frio também avança para o Sudeste e consegue alcançar áreas do Centro-Oeste. Entre elas está o sul goiano.

A queda esperada em Goiás, entretanto, tende a ser bem mais discreta. Não há, neste momento, indicação de que o estado inteiro enfrentará temperaturas semelhantes às previstas para o Sul do país.

Para Goiânia, portanto, falar em uma grande onda de frio exige cautela. A capital pode sentir alguma influência das mudanças na circulação atmosférica, mas as previsões disponíveis não apontam para uma queda tão acentuada quanto a esperada em estados mais ao sul.

A própria localização de Goiás ajuda a explicar essa diferença. Massas de ar polar avançam normalmente a partir do Sul e vão perdendo força durante o deslocamento pelo interior do continente. Quando o sistema é suficientemente intenso, consegue avançar pelo Centro-Oeste e provocar manhãs mais frias em território goiano.

Calor vai embora?

Também não é possível dizer que a chegada desse ar mais frio encerrará o período de calor em Goiás. Agosto é marcado pelo tempo seco no estado, e as temperaturas podem subir rapidamente ao longo do dia mesmo depois de madrugadas e manhãs mais amenas. Essa diferença entre a temperatura mínima e a máxima é uma característica comum do período.

A baixa umidade também permanece como ponto de atenção. Com poucas chuvas, vegetação seca e tardes quentes, as condições continuam favoráveis à ocorrência e propagação de incêndios florestais.

Assim, a massa de ar frio pode até dar algum alívio em parte do estado, especialmente no sul goiano, mas ainda não é hora de decretar o fim do calor em Goiás.

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Redação Tribuna do Planalto

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