ONU reconhece Brilha Goiânia entre os três melhores do mundo

Iniciado em março deste ano, o programa Brilha Goiânia já conquistou o seu primeiro reconhecimento internacional: 3º lugar na Premiação de Parcerias Público-Privadas (PPP) e Infraestrutura de 2025, da Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE). A condecoração foi entregue na manhã desta sexta-feira (16/5), em Belgrado, na Sérvia, durante o 9º Fórum Internacional de PPPs.

O projeto desenvolvido pelo Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), executado pelo Consórcio Brilha Goiânia desde março, foi submetido a uma análise por um júri internacional junto a outros 113. Destes, 61 foram pré-selecionados e cinco foram escolhidos como finalistas. Dentre todos, o Brilha Goiânia foi premiado com a terceira colocação.

Goiânia foi a única cidade brasileira finalista e tem a primeira Parceria Público Privada de Cidades Inteligentes do Brasil com reconhecimento e prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU). A avaliação foi feita mediante cinco aspectos: acesso e equidade, eficácia econômica, sustentabilidade ambiental, governança institucional e impacto replicável e escalável.

Leonardo Santos, fundador e diretor do IPGC, esteve presente no evento e ressaltou a importância do reconhecimento. “Foi uma sensação extraordinária ter o Brasil em terceiro lugar entre os melhores projetos do mundo. Entre todas as Américas, seja do Norte, Central ou do Sul, fomos os únicos selecionados pela ONU. Estamos gratos porque o IPGC e Goiânia estão no caminho certo com esse reconhecimento global. Em breve a população sentirá as melhorias na cidade.”

O diretor do instituto também confirmou o papel do prefeito Sandro Mabel no êxito da iniciativa. “A obra e a assinatura do contrato esse ano reforçam a qualidade do projeto, garantindo a continuidade mesmo com a mudança de governo. Isso demonstra um grande compromisso do prefeito com a eficiência do serviço oferecido à população.”

Parceria

A PPP Cidade Inteligente Goiânia é a primeira iniciativa do tipo implementada em uma capital brasileira. Com investimentos de R$ 1,4 bilhão nos próximos 25 anos, as ações integram iluminação pública, telecomunicações e geração de energia solar.

O Brilha Goiânia está instalando mais de 178 mil lâmpadas de LED, 853 km de fibra óptica, 1.828 câmeras de videomonitoramento, 75 pontos de Wi-Fi gratuito, 12 milhões de kWh/ano em energia solar, além de totens de emergência e catracas inteligentes.

