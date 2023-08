Operação Conjunta Ambiental faz apreensão de madeira ilegal em Goiás

Na noite de quinta-feira, 17, a Superintendência de Fiscalização e Controle Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) realizou uma operação conjunta com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, resultando na apreensão de um carregamento de madeira desprovido de documentação em Iaciara, localizada na região nordeste de Goiás. O caminhão, proveniente de Tomé-Açu, Pará, foi interceptado no ponto de destino, revelando não apenas o carregamento transportado, mas também uma significativa quantidade adicional de madeira já presente no local.

Como consequência dessa ação, o indivíduo responsável por receber a madeira ilegal foi sancionado com uma multa de R$ 1,76 milhão. A madeira em questão, destinada à construção de cercas, permanecerá apreendida até que o processo legal adequado seja concluído, visando assegurar o cumprimento das normas ambientais e o respeito pelas leis de conservação e uso sustentável dos recursos naturais.