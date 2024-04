Operação conjunta desarticula quadrilha de roubos de cargas interestadual

Em uma ação conjunta liderada pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, diversas unidades especializadas da Polícia Militar de Goiás desmantelaram uma quadrilha especializada em roubos de cargas interestadual. A operação, que contou com apoio da PM2, ROTAM, CPE Aparecida, ARI/3ºCRPM e GEPATRI-PCGO de Goianésia, resultou na prisão de cinco criminosos e na apreensão de armas e veículos utilizados nas atividades ilícitas.

A investigação teve início após a equipe de inteligência da CPE/20 levantar informações sobre os roubos de cargas em rodovias estaduais. Após localizar e abordar um veículo que havia sido utilizado nos crimes, os policiais conseguiram identificar um dos autores, que confessou sua participação na quadrilha. Ele revelou à equipe que a organização criminosa estava ativa na região há meses.

Com base nas informações fornecidas pelo suspeito, as equipes coordenaram buscas e diligências nas cidades de Anápolis e Goiânia. Durante as operações, foram localizados os demais integrantes da quadrilha, além de veículos e armas de fogo utilizadas nos roubos de cargas.

O saldo da operação foi a prisão de cinco criminosos, a apreensão de um revólver calibre 32, uma pistola Glock calibre .40, um dispositivo bloqueador de sinal rastreador (JAMMER) e dois veículos utilizados nas práticas criminosas. A ação conjunta das forças policiais resultou em um importante golpe contra o crime organizado na região, aumentando a segurança nas rodovias e protegendo o transporte de cargas interestadual.