Na manhã desta quinta-feira (27), uma operação na Cidade Ocidental cumpriu um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão. A investigação, iniciada em 23 de maio após a prisão em flagrante de familiares do investigado, revelou que ele era o líder das atividades criminosas. Durante as buscas na residência, próxima a uma escola municipal, foram apreendidos maconha, balança de precisão e equipamentos usados no preparo das drogas.