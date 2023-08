Operação “Graneleiro” resulta na apreensão de 600 kg de maconha pela CORD

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do trabalho investigativo da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, em uma ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal – PRF, deflagrou a Operação “Graneleiro”, na noite de ontem (31). As diligências, iniciadas há 8 meses, têm como alvo o tráfico interestadual de grandes carregamentos de entorpecentes, provenientes do Mato Grosso do Sul, para o Distrito Federal e Goiás.

A ação policial revelou uma complexa estrutura criminosa. Os investigados utilizavam notas fiscais legítimas, transportavam produtos lícitos, enquanto escondiam os entorpecentes em compartimentos ocultos nos veículos, sempre contando com o conhecimento do motorista do veículo, enquanto o indivíduo responsável por encomendar a carga não tinha ciência. No mês passado, um caminhão do investigado foi interceptado e apreendido no estado do Mato Grosso do Sul, transportando uma expressiva quantidade de 400 kg de cocaína.

O indivíduo preso nesta operação, condutor do caminhão, já tinha um histórico criminal relacionado ao tráfico de drogas e estava diretamente envolvido nas viagens pelos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. No decorrer da Operação “Graneleiro”, as equipes policiais conseguiram apreender aproximadamente seiscentos quilos de maconha, além de um caminhão utilizado para o transporte ilícito.

As investigações prosseguem na Coordenação de Repressão às Drogas – CORD, pois o objetivo é capturar os demais membros da organização criminosa.

Assessoria de Comunicação/DGPC