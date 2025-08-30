Investigação aponta que rede de empresas comandada pelo empresário Armando Hussein Ali Mourad, irmão de Mohamad Hussein Mourad — considerado líder de organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) — controla 28 postos de combustíveis em 15 cidades goianas, incluindo Goiânia, Jataí e Senador Canedo. O levantamento foi publicado, inicialmente, pelo jornal O Popular.

A descoberta faz parte da megaoperação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público de São Paulo. A ação cumpriu mandados em oito estados, com bloqueio de mais de R$ 1,4 bilhão em bens, apreensão de 141 veículos e sequestro de 192 imóveis.

Segundo a decisão da 2ª Vara Criminal de Catanduva (SP), Armando Mourad é “peça-chave” para a expansão do grupo no Centro-Oeste, sendo responsável por blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro. Além dos 28 postos, ele também controla uma transportadora e tem ligações com pelo menos cinco distribuidoras de combustíveis investigadas em Goiás: Duvale, Alpes, Arka, Império e Orizona. A Rede Sol aparece como elo estratégico do esquema.

A lista inclui nove postos com a bandeira Infinity e cinco Futura, com concentração em Goiânia e Jataí, quatro unidades cada. Senador Canedo soma três estabelecimentos. Também são investigadas três usinas no estado, incluindo a Goiás Bioenergia e a Centroálcool, suspeitas de atuar como empresas de fachada para o grupo.

Armando Mourad teve bens bloqueados e é alvo de mandados em São Paulo, enquanto seu irmão Mohamad segue foragido. Em Goiás, as investigações continuam para rastrear a atuação financeira e possíveis laranjas usados pelo esquema.

Postos identificados por cidade, em ordem alfabética

Abadiânia PPostos Abadiânia 1

Alexânia PPostos Alexânia Combustíveis, Auto Posto Infinity Alexânia 2

Aparecida de Goiânia Sucesso Auto Posto 1

Catalão Auto Posto Dipoco, Auto Posto Infinity Catalão 2

Goianésia Auto Posto Infinity Goianésia 1

Goiânia Auto Posto São José, Auto Posto Parada 85, Auto Posto Canaã, Auto Posto Atlântico 4

Hidrolândia PPostos 1

Jataí Futura Vilelão, Futura JK, Posto Futura Cristo, Posto Futura Shopping 4

Luziânia Auto Posto Infinity Luziânia 1

Morrinhos Auto Posto da Serra, Auto Posto Infinity Morrinhos 2

Niquelândia Auto Posto Futura Niquelândia 1

Rio Verde Posto Infinity Rio Verde, Posto Avenida 2

Santo Antônio do Descoberto Auto Posto Infinity Divisa Ltda., Posto Santo Antônio do Descoberto 2

Senador Canedo Auto Posto Infinity Redevoada, Auto Posto Infinity Senador Canedo, Posto Nova Era 3