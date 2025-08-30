Investigação aponta que rede de empresas comandada pelo empresário Armando Hussein Ali Mourad, irmão de Mohamad Hussein Mourad — considerado líder de organização criminosa ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) — controla 28 postos de combustíveis em 15 cidades goianas, incluindo Goiânia, Jataí e Senador Canedo. O levantamento foi publicado, inicialmente, pelo jornal O Popular.
A descoberta faz parte da megaoperação Carbono Oculto, deflagrada pela Polícia Federal, Receita Federal, Ministério Público Federal e Ministério Público de São Paulo. A ação cumpriu mandados em oito estados, com bloqueio de mais de R$ 1,4 bilhão em bens, apreensão de 141 veículos e sequestro de 192 imóveis.
Segundo a decisão da 2ª Vara Criminal de Catanduva (SP), Armando Mourad é “peça-chave” para a expansão do grupo no Centro-Oeste, sendo responsável por blindagem patrimonial e lavagem de dinheiro. Além dos 28 postos, ele também controla uma transportadora e tem ligações com pelo menos cinco distribuidoras de combustíveis investigadas em Goiás: Duvale, Alpes, Arka, Império e Orizona. A Rede Sol aparece como elo estratégico do esquema.
A lista inclui nove postos com a bandeira Infinity e cinco Futura, com concentração em Goiânia e Jataí, quatro unidades cada. Senador Canedo soma três estabelecimentos. Também são investigadas três usinas no estado, incluindo a Goiás Bioenergia e a Centroálcool, suspeitas de atuar como empresas de fachada para o grupo.
Armando Mourad teve bens bloqueados e é alvo de mandados em São Paulo, enquanto seu irmão Mohamad segue foragido. Em Goiás, as investigações continuam para rastrear a atuação financeira e possíveis laranjas usados pelo esquema.
Postos identificados por cidade, em ordem alfabética
|Abadiânia
|PPostos Abadiânia
|1
|Alexânia
|PPostos Alexânia Combustíveis, Auto Posto Infinity Alexânia
|2
|Aparecida de Goiânia
|Sucesso Auto Posto
|1
|Catalão
|Auto Posto Dipoco, Auto Posto Infinity Catalão
|2
|Goianésia
|Auto Posto Infinity Goianésia
|1
|Goiânia
|Auto Posto São José, Auto Posto Parada 85, Auto Posto Canaã, Auto Posto Atlântico
|4
|Jataí
|Futura Vilelão, Futura JK, Posto Futura Cristo, Posto Futura Shopping
|4
|Luziânia
|Auto Posto Infinity Luziânia
|1
|Morrinhos
|Auto Posto da Serra, Auto Posto Infinity Morrinhos
|2
|Niquelândia
|Auto Posto Futura Niquelândia
|1
|Rio Verde
|Posto Infinity Rio Verde, Posto Avenida
|2
|Santo Antônio do Descoberto
|Auto Posto Infinity Divisa Ltda., Posto Santo Antônio do Descoberto
|2
|Senador Canedo
|Auto Posto Infinity Redevoada, Auto Posto Infinity Senador Canedo, Posto Nova Era
|3
|Terezópolis de Goiás
|Auto Posto Yellow
|1