Operação Inimigos Públicos prende integrantes de torcida organizada

A Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou, segunda e terça (dias 7 e 8), em Goiânia, a Operação Inimigos Públicos para cumprir dois mandados de prisão e busca e apreensão contra dois integrantes de torcida organizada, apontados como autores de duas tentativas de homicídio qualificado contra integrantes de torcida organizada rival. De acordo com a polícia, um integrante da Força Jovem, com participação de seu amigo de infância, efetuou disparos de arma de fogo em desafetos declarados, da “Torcida Esquadrão Vilanovense”, em uma praça do setor Negrão de Lima. Executor e partícipe foram presos e apreendido um revólver usado no crime.