Operação mira empresas de transporte de mercadorias em Goiânia

A Operação Mascate foi deflagrada nesta quarta-feira, 23, com base em informações levantadas pela Gerência de Inteligência Fiscal da Secretaria da Economia do Estado de Goiás. A ação teve como alvo nove empresas do ramo de transportes de mercadorias na região da 44, com sede em Goiânia e contou com a participação de auditores fiscais em parceria com a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária – DOT, envolvendo aproximadamente 80 pessoas.

A ação consistiu na fiscalização e autuação de empresas com irregularidades cadastrais e fiscais. Os investigados poderão responder por crime tributário, além de terem de arcar com o pagamento dos tributos sonegados acrescidos de multa. A Operação Mascate contou com o apoio do Batalhão Fazendário.

O fisco estadual fez a apreensão de documentos e equipamentos. “As ações de fiscalização no setor continuam e os contribuintes que foram fiscalizados nessa operação serão auditados pelo fisco para levantamento do valor do ICMS sonegado”, explicou o titular da Delegacia Regional de Fiscalização (DRF) de Goiânia, Gerson Almeida.