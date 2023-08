Operação Ousadia: Detran prende “Garageiros” com documentos falsos

O serviço de inteligência do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) flagrou e deteve o dono de uma revenda de veículos e sua assistente administrativa quando tentavam concluir a transferência de um veículo com documentos falsificados. O caso ocorreu na sede do Detran em Goiânia, após um processo que havia sido iniciado na Ciretran de Aparecida de Goiânia.

Os detalhes do caso serão compartilhados com a imprensa pelo presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, na próxima segunda-feira, 21 de agosto, às 8h30. Ele ressaltou que a unidade de Aparecida de Goiânia foi fechada devido a atividades ilegais e destacou a postura firme da atual gestão na luta contra a corrupção.