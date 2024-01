Operação prende acusados de roubo de cargas e veículos

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou hoje operação policial que culminou na prisão temporária de três integrantes de associação criminosa especializada em extorquir vítimas de furto ou roubo de cargas e veículos.

De acordo com as investigações, os criminosos obtinham informações acerca de roubos de veículo ou cargas ocorridos nas últimas horas e passavam então a manter contato com as vítimas, afirmando estar em posse dos bens roubados e exigindo dinheiro para devolvê-los.

O grupo criminoso, que concentra seus integrantes no estado de Goiás, mas tem atuação em âmbito nacional, se vale do fato de que várias das vítimas não possuem seguro de seus bens subtraídos, aproveitando o momento de fragilidade para exigir dinheiro, causando um segundo prejuízo a essas vítimas.

Por meio de ligações telefônicas, os membros da organização se passavam até mesmo por agentes de segurança pública na tentativa de obter informações das vítimas. Em São Paulo, uma das duas vítimas identificadas, chegou a pagar R$ 15 mil aos criminosos.

Nesta fase da operação, são apurados os crimes de associação criminosa, corrupção de menores e estelionato.