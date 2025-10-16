search
Operação Rastreio Falso investiga fraudes em guias de trânsito animal e prende servidor público em Luziânia

Ação da Polícia Civil apura manipulação de cadastros e inserção de dados falsos em sistema da Agrodefesa


A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), deflagrou na última terça-feira (14) a Operação Rastreio Falso, terceira ofensiva em um ano contra fraudes na emissão de Guias de Trânsito Animal (GTAs).

As investigações apontam a participação de um servidor público municipal, cedido à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), na manipulação de cadastros e inserção de informações falsas no sistema SIDAGO, com o objetivo de acobertar movimentações fictícias de bovinos.

Durante o período em que atuou na unidade da Agrodefesa em Luziânia, o servidor foi identificado como responsável por pagamentos de vacinas usados em atestados falsos, que serviam para justificar a emissão irregular de GTAs — comprometendo a rastreabilidade e a credibilidade do sistema sanitário estadual.

A apuração também revelou movimentações financeiras superiores a R$ 100 mil, realizadas em menos de um mês entre o servidor e um corretor de gado já investigado na Operação Paper Ox II, deflagrada em julho deste ano.

No cumprimento das ordens judiciais, foram executados quatro mandados de prisão temporária em Luziânia, além de buscas e apreensões, bloqueio de ativos financeiros e sequestro de bens. Outras diligências seguem sob sigilo para preservar o andamento das investigações.

A operação contou com o apoio técnico da Agrodefesa, que forneceu relatórios de auditoria e fiscalização fundamentais para a consolidação das provas.

A Operação Rastreio Falso é a terceira ação da DERCR voltada ao combate de esquemas de fraude envolvendo GTAs e notas fiscais inidôneas em Goiás. Antes dela, foram realizadas as operações Paper Ox (em abril de 2024) e Paper Ox II (em julho de 2025). Com a nova ofensiva, a Polícia Civil reforça o compromisso no enfrentamento a crimes que ameaçam a integridade sanitária e econômica do setor agropecuário goiano.

Pesquisa