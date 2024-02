Operação retira de circulação mil litros de agrotóxico falsificados

Uma operação conjunta realizada na última quinta-feira, 1º, envolvendo a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), o Batalhão de Fiscalização Rodoviária, o Fisco goiano e a empresa Bayer, resultou na apreensão de mil litros de agrotóxicos falsificados, do tipo Fox Pro. A abordagem ocorreu no município de Catalão, onde um veículo, com placa de Franca (SP), se deslocava rumo a Ipameri.

Durante a abordagem foram constatadas várias irregularidades. A princípio, o condutor não quis informar por quem e em qual local os seus serviços foram contratados. Na avaliação, as equipes constataram que o produto apresentava impressão de rótulo grosseira, número de nota fiscal baixa e a leitura do QR Code não era reconhecida pelo leitor.

Os produtos foram encaminhados para a Polícia Civil e estão apreendidos. A Bayer prestará apoio na análise, para a conclusão do inquérito, e deverá auxiliar no descarte. Já o motorista foi conduzido à Central de Flagrantes de Catalão, onde foi lavrado o inquérito policial.

O coordenador regional da Unidade Regional Rio Corumbá, Lúcio Costa, ressalta que desde janeiro, a equipe volante da regional de Catalão já interceptou quatro veículos transportando agrotóxicos de maneira irregular. Ele acrescenta que um curso foi também ofertado pela Bayer para auxiliar na capacitação dos agentes, que estão melhor preparados para identificar fraudes.

“Essas ações são importantes para assegurar a qualidade do produto que chega ao mercado. São itens, que se usados de forma irregular, podem causar danos à saúde humana e prejuízos econômicos. As equipes da Agrodefesa, em parceria com outras entidades, trabalham exatamente para fortalecer a defesa agropecuária em Goiás”, reforça Lúcio.