Operação Tarrafa cumpre 12 mandados em empresas suspeitas de sonegação fiscal

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 16, a Operação Tarrafa, com o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão nos municípios de Anápolis e Vianópolis. A operação tem como alvo empresas do ramo de supermercados, investigadas por sonegação fiscal.

Conforme apurado na investigação, o grupo se valia da criação de empresas de fachada com utilização de “laranjas” para fraudar o pagamento dos tributos estaduais. Levantamento inicial do Fisco estadual aponta sonegação fiscal superior a R$ 15 milhões. Os investigados responderão por crime tributário, falsidade documental e associação criminal, além de terem de arcar com o pagamento dos tributos sonegados, acrescidos de multa.