Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta, no Teatro Rio Vermelho

O renomado maestro Isaac Karabtchevsky, ícone da música brasileira, regerá a Orquestra Petrobras Sinfônica em um emocionante Concerto Clássico no Teatro Rio de Vermelho, em Goiânia, no dia 2 de julho, às 17h. A apresentação contará com obras de Rossini, Gnattali e Tchaikovsky, a preços acessíveis, tornando a música clássica mais acessível ao público. No dia anterior, ocorrerá o espetáculo Dire Straits Sinfônico, com arranjos sinfônicos das músicas da banda britânica. A turnê da Orquestra Petrobras Sinfônica já passou por diversas cidades e incluirá Recife em julho.

No dia anterior, sábado, 1º , às 20h, os fãs do Dire Straits terão uma experiência única ao reviver os clássicos da banda inglesa em versões sinfônicas. O espetáculo Dire Straits Sinfônico faz parte da série Playlist e apresenta canções emblemáticas como “Money for nothing”, “Brothers in arms”, “Romeo and juliet”, “So far away” e “Tunnel of love”.

O concerto de domingo será uma celebração à música clássica, apresentando obras icônicas de compositores renomados. A Orquestra Petrobras Sinfônica busca a democratização da música de concerto, promovendo o acesso ao maior número de pessoas possível. O maestro Anderson Alves, responsável pela regência do concerto Dire Straits Sinfônico, destaca a diversidade e as possibilidades da orquestra, proporcionando uma experiência única ao público.

A Orquestra Petrobras Sinfônica, em sua turnê de 2023, já se apresentou em várias cidades e continua sua trajetória, levando a música sinfônica a diferentes públicos. Os concertos em Goiânia são uma oportunidade imperdível para apreciar a música clássica e reviver os clássicos da banda Dire Straits em versões sinfônicas.

Sobre a Orquestra Petrobras Sinfônica

Aos 48 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica se consolida como uma das mais conceituadas do país e ocupa um lugar de prestígio entre os maiores organismos sinfônicos do continente. Criada pelo maestro Armando Prazeres, a orquestra se firmou como um ente cultural que expressa a pluralidade da música brasileira e transita fluentemente por distintos estilos e linguagens. Tem como diretor artístico e maestro titular Isaac Karabtchevsky, o mais respeitado regente brasileiro e um nome consagrado no panorama internacional. A Orquestra Petrobras Sinfônica possui uma proposta administrativa inovadora, sendo a única orquestra do país gerida por seus próprios músicos.

Mais informações:

Orquestra Petrobras Sinfônica – Turnê 2023

Teatro Rio Vermelho

Rua 4, 1.400 – St. Central, Goiânia

Dire Straits Sinfônico

Data: 1 de julho, 20h (sábado)

Ingressos: a partir de R$ 20 na bilheteria do teatro

Bilheteria online: https://bileto.sympla.com.br/event/83738

Duração: 90 min. Classificação etária: 8 anos

Concerto Clássico

Data: 2 de julho, 17h (domingo)

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/83738

Duração: 70 min. Classificação etária: 8 anos