Orquestra Sinfônica de Goiânia abre temporada de concertos

A Orquestra Sinfônica de Goiânia (Osgo) abre temporada de concertos nesta quinta-feira (08/02), às 20h, com apresentação no Teatro Goiânia. Sob a regência do maestro Eliseu Ferreira, o grupo de músicos retorna aos palcos junto ao Coro Sinfônico de Goiânia. O espetáculo tem entrada gratuita, sujeita a lotação do espaço.

Voltado para a ópera, o repertório musical traz melodias que se consagraram ao longo dos anos. No programa estão obras como Nabucco, Lo Schiavo e Príncipe Igor, além de composições dos artistas Richard Wagner, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Os ingressos para o concerto serão distribuídos gratuitamente a partir das 18h na bilheteria do teatro.

Criada em 1993, a Orquestra Sinfônica busca promover e divulgar a música sinfônica para a comunidade em geral. A corporação é gerenciada pela Prefeitura de Goiânia, e se apresenta regularmente em concertos nos principais teatros da capital, igrejas, praças, parques, além de atuação em bairros e na região metropolitana.

O Teatro Goiânia é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura e funciona no centro da capital.

Serviço

Concerto com a Orquestra Sinfônica de Goiás

Data: Quinta-feira (08/02)

Horário: 20h

Local: Teatro Goiânia

Ingressos: Podem ser retirados gratuitamente a partir das 18h, na bilheteria do Teatro Goiânia