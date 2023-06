Orquestra Sinfônica de Goiânia apresenta concerto “São João Panorâmico”

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult) abrirá a temporada junina da Orquestra Sinfônica de Goiânia com o projeto gratuito “São João Panorâmico”. O evento ocorrerá nesta quarta-feira (21/06) e quinta-feira (22/06), às 20h, no terraço do Edifício Parthenon Center, localizado na Rua 04, no Centro. Será permitida a presença de até 150 pessoas por sessão para proporcionar uma experiência melhor aos presentes.

O Grupo de Música Popular do Coro Juvenil de Goiânia se apresentará, utilizando instrumentos tradicionais da música nordestina, como sanfona, zabumba e triângulo. O repertório abordará a vida do viajante pelo sertão do Brasil, com músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Gilberto Gil, Alceu Valença e outros renomados artistas da música popular. O objetivo da programação, de acordo com o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, é democratizar o acesso à música clássica de forma gratuita. Será uma noite de forró e diversão em um terraço ao ar livre no Centro da cidade.