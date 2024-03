Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás abre a temporada 2024

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás abre nesta sexta-feira (01), a temporada 2024. O concerto será no Teatro Escola Basileu França, às 20h, com entrada gratuita ao público, sem a necessidade de retirada de ingressos antecipadamente. A primeira apresentação do ano terá músicos convidados de renome: o regente brasileiro Fabio Zanon e o violinista ítalo-brasileiro Alessandro Borgomanero.

Professor e Fellow da Royal Academy of Music em Londres e um dos artistas brasileiros de maior prestígio internacional da atualidade, Zanon também é o coordenador artístico do Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, um dos principais do mundo. Já Borgomanero é professor de violino na Universidade Federal de Goiás (UFG) e já atuou como solista à frente de diversas orquestras ao redor do mundo. Foi regente titular da Orquestra Filarmônica de Goiás entre 2012 e 2017, sendo um dos responsáveis pela sua reestruturação e pelo seu desenvolvimento artístico.

O repertório do concerto de abertura da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás inclui obras de três notáveis compositores brasileiros da música de concerto. A apresentação tem início com “Jupyra”, de Francisco Braga, seguida pelo concerto para violino de Hekel Tavares. Para encerrar, a Orquestra executa a Bachianas nº 7, de Heitor Villa-Lobos.

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás é um projeto da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). O grupo foi fundado em 2001 e tem se sustentado como um dos principais centros de formação de jovens músicos do Centro-Oeste brasileiro. O objetivo principal é a formação de jovens músicos para atuar profissionalmente em orquestras do Brasil e do exterior, além de formação de plateia através da democratização do acesso à música orquestral.

O concerto de abertura conta com a parceria do Sesc Goiás e o apoio do Instituto Música e Cidadania. A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é gerida, desde 2021, pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG).