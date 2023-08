Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás encerra II Festival de Música de Câmara

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) promove, na quarta-feira, 23, às 20 horas, o concerto de encerramento do II Festival de Música de Câmara. A apresentação será no Teatro Escola Basileu França, em Goiânia. A entrada é franca, por ordem de chegada, sem a necessidade de retirada de ingressos antecipadamente.

“A música de câmara, para uma definição rápida e contemporânea, é uma reunião instrumental para um pequeno agrupamento e que possui diversas possibilidades de formação, desde que limitada a, no máximo, dez instrumentistas”, explica o maestro titular da OSJG, Eliel Ferreira. “Portanto, é uma das melhores ferramentas para a formação musical e pode proporcionar uma maior bagagem musical e técnica ao nível da interpretação, uma vez que é baseada na troca de conhecimentos entre colegas na prática, na execução e na sonoridade”, complementa.

Assim, a Orquestra foi dividida em diversos grupos menores, os quais receberam uma orientação com os maestros e professores da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França. O repertório escolhido contempla diversas formações, desde duos a nonetos, além de uma ampla variedade de compositores, como Stravinsky, Beethoven, Blanc, Telemann, entre outros.

“Este II Festival de Música de Câmara da OSJG vem com o intuito de propiciar uma formação sólida aos nossos alunos, bem como uma oportunidade para o público acompanhar de perto um repertório que possui uma ampla combinação de instrumentos e de estilos musicais, do barroco ao moderno”, detalha Eliel Ferreira.

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás é um projeto da EFG em Artes Basileu França. Foi fundada em 2001 e tem se sustentado como um dos principais centros de formação de jovens músicos do Centro-Oeste. É ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e gerida pela Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT).

O objetivo principal é a formação de jovens músicos para atuar profissionalmente em orquestras do Brasil e do exterior, além de propiciar a formação de plateia, por meio da democratização do acesso à música orquestral. A OSJG tem ganhado espaço no cenário nacional, sendo considerada uma das melhores orquestras jovens do país. Além disso, tem colaborado na formação de vários profissionais e estudantes de música.

A Orquestra também recebe o benefício da Bolsa Artista, programa criado pelo Governo de Goiás para amparar os jovens e assegurar o acesso à educação, cultura e inclusão social. Muitos desses talentos que a OSJG beneficia são oriundos de famílias economicamente vulneráveis. O projeto, como um todo, contempla, ainda, o Coro Sinfônico Jovem de Goiás, a Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira, a Orquestra Infantil Mozart e a Big Band Basileu França, reunindo aproximadamente 300 estudantes no total.