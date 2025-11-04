search
OS abre processo seletivo com salários de até R$ 6,7 mil em Goiânia

Oportunidades são para cadastro de reserva em 21 funções no Ceap-Sol, localizado no Jardim Europa; inscrições vão até 7 de novembro


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/11/2025 - 10:30

Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol)
Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) (Imagem: Governo de Goiás)

O Instituto Sócrates Guanaes (ISG) abriu processo seletivo para formar cadastro de reserva em 21 cargos de diferentes níveis para o Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), unidade de saúde localizada no Setor Jardim Europa, em Goiânia. As inscrições são gratuitas e presenciais, e podem ser realizadas até o dia 7 de novembro.

De acordo com o edital, as oportunidades contemplam áreas técnicas, administrativas e assistenciais. Entre as funções disponíveis estão analista de departamento pessoal, analista de TI, auxiliar de farmácia, enfermeiro regulador e fonoaudiólogo, entre outras. Para todas as vagas é exigida experiência comprovada na área de atuação.

Os salários variam entre R$ 1.678,85 e R$ 6.749,40, conforme o cargo e a carga horária, que pode ser de 10 a 44 horas semanais. As vagas são destinadas à ampla concorrência e também para Pessoas com Deficiência (PcD), conforme previsto na legislação.

Etapas e critérios de seleção

O processo seletivo será composto por avaliação curricular e prova oral. O primeiro critério de desempate entre os candidatos será a maior pontuação obtida na prova oral. Persistindo o empate, a preferência será dada ao candidato de maior idade.

Cronograma do processo seletivo

  • Até 7/11 – Período de inscrições

  • 13/11 – Divulgação do resultado da avaliação curricular

  • 19/11 – Convocação para a segunda fase

  • 25 a 28/11 – Realização da prova oral

  • 5/12 – Publicação do resultado final

Como se inscrever

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Ceap-Sol, localizado na Avenida Veneza, Jardim Europa, em Goiânia, das 9h às 14h, levando o formulário de inscrição preenchido (disponível no site do ISG) e documentos originais e cópias exigidos no edital.

Mais informações e o edital completo podem ser acessados no site oficial do Instituto Sócrates Guanaes: www.isgsaude.org.br.

