OVG oficializa inclusão de mais 5 mil no ProBem

Por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), o Governo do Estado, realizou evento nesta quinta-feira, 2, de inclusão para cinco mil novos bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem). Participam o governador Ronaldo Caiado, a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, e a diretora-geral da OVG, Adryanna Melo Caiado.

A cerimônia de assinatura do Termo de Adesão ao Programa será no Centro de Convenções, Teatro Rio Vermelho, em Goiânia, e será restrita a bolsistas convidados.

Com a adesão dos cinco mil novos bolsistas selecionados no último processo seletivo, cujo resultado foi publicado no dia 15 de fevereiro, o ProBem chega aos 14 mil beneficiários ativos.

São alunos de 72 cursos diferentes, residentes em 229 municípios goianos e vinculados a 90 Instituições de Ensino Superior (IES).

Bolsas

Por meio do ProBem, o Governo de Goiás e a OVG arcam com até 50% ou 100% do valor da graduação, que pode chegar a R$ 650 no caso das bolsas parciais e a R$ 1.500 para as bolsas integrais, nos cursos gerais, e a R$ 2.900 (bolsa parcial) e R$ 5.800 (bolsa integral) especificamente para cursos de medicina e odontologia.

De acordo com a presidente de honra da OVG e coordenadora do GPS, primeira-dama Gracinha Caiado, os valores também contemplam também a matrícula, além da mensalidade.

“É muito importante lembrar que todos os cinco mil novos bolsistas recebem a bolsa já neste semestre, incluindo o valor da matrícula e primeira mensalidade, de forma retroativa. Com o ProBem, a ajuda do Governo do Estado começa desde o início da vida acadêmica, porque sabemos que esses estudantes em vulnerabilidade precisam muito dessa ajuda”.