Esporte

Carlos Miguel defende dois pênaltis e Palmeiras elimina Vasco para chegar à final da Copa do Brasil

Goleiro foi decisivo na vitória por 5 a 4 nas penalidades, em São Januário; Verdão perdeu por 2 a 1 no tempo normal, mas avançou após empate no placar agregado


Danilo Santana Por Danilo Santana em 08/11/2026 - 19:43

Carlos Miguel brilha e garante vaga na final para o Palmeiras. (Reprodução: geTV)

O Palmeiras está na final da Copa do Brasil de 2026. Neste domingo (8), o time paulista eliminou o Vasco em São Januário, no Rio de Janeiro, após vencer a disputa de pênaltis por 5 a 4. O principal personagem da classificação foi o goleiro Carlos Miguel, que defendeu duas cobranças e garantiu a vaga alviverde.

No tempo regulamentar, o Vasco venceu por 2 a 1, com gols de Facundo Colidio e um heróico e emocionante gol de Puma Rodríguez. Joaquín Piquerez marcou para o Palmeiras. Como a equipe comandada por Abel Ferreira havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0, o placar agregado terminou empatado em 2 a 2.

Na disputa de pênaltis, Carlos Miguel defendeu as cobranças de Alan Lescano e Andrés Gómez. Pelo lado palmeirense, Giay parou em Léo Jardim, mas os demais cobradores converteram suas tentativas. Com o resultado, o Verdão confirmou a classificação para a decisão.

John Arias consola vascaíno Andre Gómez após vitória do Palmeiras nos pênaltis (Reprodução: geTV)

Como foi a semifinal entre Vasco e Palmeiras

O Vasco entrou em campo pressionado pela necessidade de reverter a derrota por 1 a 0 sofrida na partida de ida, disputada no dia 1º de novembro. Diante de sua torcida, a equipe carioca precisava vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação diretamente.

O primeiro gol saiu com Colidio, que colocou o Vasco em vantagem e igualou o confronto no placar agregado. Na etapa final, Puma Rodríguez ampliou o marcador e deixou os donos da casa mais próximos da decisão. Entretanto, Piquerez marcou para o Palmeiras e mudou novamente o cenário da semifinal. Com o resultado de 2 a 1 para o Vasco, a decisão foi encaminhada para as penalidades.

Carlos Miguel decide a classificação nos pênaltis

A disputa teve o goleiro Carlos Miguel como protagonista. O palmeirense defendeu duas cobranças, de Lescano e Andrés Gómez, e teve participação determinante na classificação.

Léo Jardim também conseguiu defender uma cobrança, batida por Giay que vem em boa fase nas últimas rodadas. Mesmo assim, o Palmeiras converteu as outras cinco tentativas e venceu por 5 a 4. A atuação reforça o protagonismo de Carlos Miguel em um momento decisivo da temporada. O goleiro foi um dos principais responsáveis por manter o Palmeiras vivo na disputa e assegurar a presença do clube na final.

Gustavo Gomez agradece apoio da torcida palmeirense em São Januário. Palmeiras está na final da CDB pela sexta vez. (Reprodução: geTV)

Palmeiras chega à final em busca de mais um título

A classificação mantém o Palmeiras na disputa por três competições importantes em 2026. Na Copa do Brasil, o time agora aguarda a definição do adversário na decisão. Pela Copa Libertadores, a equipe tem compromisso marcado contra o Estudiantes, em 28 de novembro. Além disso, continua na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

Com a classificação, Abel Ferreira chega à 18ª final pelo time alviverde. A vaga em São Januário também representa a terceira classificação consecutiva do Palmeiras em disputas de pênaltis, depois de superar LDU e Fluminense em confrontos pela Libertadores.

Danilo Santana

Jornalista e produtor audiovisual baseado em São Paulo. Escreve sobre cultura e esporte.

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