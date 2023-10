Panelão do Gugu desafia recordes umndiais

No próximo dia 23 de outubro, a cidade de Goiânia sediará um evento culinário de grande importância, o Festival do Pequi, em homenagem ao Dia Estadual do Pequi. O festival, organizado pelo Deputado Gugu Nader (Agir) em colaboração com o Presidente da Alego, Bruno Peixoto (União Brasil), tem como objetivo celebrar a rica cultura do Estado de Goiás.

O ponto alto do evento será o “Panelão do Gugu”, que contará com o maior panelão de pequi do mundo e será servido gratuitamente ao público. Adicionalmente, o Deputado Gugu Nader e sua equipe têm como meta estabelecer dois recordes mundiais simultâneos: a criação do Maior Panelão Móvel e a produção do Maior Panelão de Pequi. Luciano Cadari, representante do RankBrasil, estará presente para assegurar que todas as diretrizes e requisitos necessários para o registro oficial dos recordes sejam estritamente observados.

Festival do Pequi

No Festival do Pequi, que ocorrerá em Goiânia no dia 23 de outubro, serão preparados 700 quilos de arroz e cinco mil quilos de pequi. Este evento culinário, que celebra o Dia Estadual do Pequi, oferecerá a todos os presentes a oportunidade de desfrutar gratuitamente deste fruto peculiar da nossa região. Não perca a chance de participar desta celebração única da nossa cultura e culinária local.

Programação diversificada

O Festival do Pequi contará com shows ao vivo de artistas renomados, incluindo Léo Nascimento, Casa de Leis, João Lucas e Marcelo e Wam Baster. O evento sera realizado a partir das 18h00, na Praça da Juventude, localizada na Rua JDA Oito, 2.146, Jardim das Aroeiras, em Goiânia. Para mais informações e atualizações adicionais, acompanhe as redes sociais da Assembleia Legislativa de Goiás e os anúncios oficiais do presidente Bruno Peixoto e do deputado Gugu Nader.

Lançamento

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), da Emater e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), lançará as entregas de produtos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos Estadual (PAA Goiás 2023) em Formosa na quinta-feira (19/10). O programa selecionou 841 agricultores familiares em todo o estado, com um investimento de R$ 12 milhões. Em Formosa, 90 produtores foram selecionados, com a previsão de entrega de cerca de 458 toneladas de alimentos.

Benefícios

Os alimentos adquiridos pelo PAA Goiás serão doados para instituições sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Em Formosa, os alimentos serão entregues ao Lar São José e ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que assistem mais de 410 famílias. O evento também oferecerá uma série de serviços e atendimentos à população do município, incluindo cursos, atualização de cadastro e inclusão de beneficiários na rede de assistência.

Reunião

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, recebeu o embaixador do Canadá no Brasil, Emmanuel Kamarianakis, para discutir o fortalecimento das relações comerciais entre Goiás e Canadá. A reunião destacou a capacidade de Goiás em ser um catalisador de investimentos canadenses e a disposição em estabelecer parcerias que beneficiem ambas as partes.

Parcerias

A reunião também abordou a importância do agronegócio e da inovação tecnológica para o desenvolvimento de Goiás. O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, expressou interesse em parcerias com a embaixada do Canadá que possam contribuir com os cursos tecnológicos oferecidos nas Escolas do Futuro de Goiás.

Juros

O Sindilojas-GO avalia que a taxa básica de juros, a Selic, que estava fixada em 13,25%, pode ter contribuído para a queda de 0,7% nas vendas do varejo em Goiás em agosto. A alta taxa de juros pode ter enfraquecido a economia, especialmente o varejo, onde as vendas dependem muito da oferta de crédito no mercado.

Selic

Após dois cortes consecutivos efetuados pelo Banco Central, a taxa Selic está atualmente no patamar de 12,75% ao ano. Isso pode ter um impacto nas vendas futuras do varejo em Goiás.

Crescimento

A Hospdrogas, uma empresa goiana do H. Egidio Group, é a distribuidora de medicamentos e produtos hospitalares que mais cresce no Brasil. Com um aumento de 437% no faturamento em 2022, a empresa tem como meta estar entre as cinco maiores do segmento no país em 5 anos. A Hospdrogas tem cerca de 3,5 mil clientes e trabalha com aproximadamente 50 marcas e fornecedores diferentes.

Investimentos

Para alcançar seu objetivo, a Hospdrogas lançou um projeto de expansão nacional com investimentos previstos de R$ 80 milhões. O plano inclui a abertura de seis filiais no país, ampliando sua cobertura nacional. Além disso, a empresa tem investido em novas tecnologias para garantir mais agilidade nas entregas e diversificar sua atuação para a linha de medicamentos e produtos veterinários.

Regularização

No primeiro semestre deste ano, as empresas do Centro-Oeste regularizaram 48,1% das dívidas negativadas em até 60 dias, segundo o Indicador de Recuperação de Crédito das Empresas da Serasa Experian. Mato Grosso registrou o maior percentual de pagamentos da região (54,8%).

Pagamentos

A média de pagamentos ou renegociações de dívidas negativadas no primeiro semestre de 2023 foi de 46,5% em até 60 dias após a negativação. As dívidas mais contempladas foram aquelas que possuíam até 30 dias de vencimento (57,1%) e as de até 60 dias (42,9%).