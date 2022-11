Papai Noel faz chegada no Flamboyant Shopping

O Bom Velhinho já tem data e hora marcada para receber seus pequenos neste domingo, 06, às 17h, no estacionamento interno em frente à entrada principal. A chegada do Papai Noel no Shopping Flamboyant abre as festividades de Natal da Vitrine de Goiás, que neste ano, conta com uma bela decoração que leva o nome de Circo de Natal.

Uma programação com atrações imperdíveis foi preparada para recepcionar o Papai Noel, e os visitantes que estiverem no shopping. Um show de clássicos natalinos com a presença de personagens temáticos, artistas circenses, coral natalino e uma apresentação exclusiva de Marcos Frota. O Bom Velhinho chegará de helicóptero para saudar às famílias e inaugurar a decoração natalina do Flamboyant Shopping .

As famílias também vão poder aproveitar toda a decoração natalina para tirar fotos, brincar com as crianças e se encantar com as decorações, além de visitar os centros de compras. E para atrair os consumidores, o shopping preparou várias ações e investimentos entre eles: sorteios de vales-compras e de carro 0km.

QUEM PODE PARTICIPAR

Na compra no valor de R$500,00 o cliente, pessoa física, com idade igual ou superior a 18 anos, residente e domiciliado no território nacional e que efetuar compras nas lojas participantes, no período de 04 de novembro a 09 de janeiro de 2023, conforme estabelecido no regulamento da promoção. Só serão aceitas nota(s) fiscal(is) e/ou cupom(ns) fiscal(is) realizadas pelo próprio cliente.