Parque Areião receberá ações gratuitas voltada para a saúde

Quando o assunto é saúde, o Brasil tem colecionado tristes estatísticas. Segundo o Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF), o país está em quinto lugar no mundo em casos da doença e a pressão alta, por exemplo, atinge mais de 30 milhões de brasileiros, tendo registrado um aumento de 72% das mortes em um período de 10 anos, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM).

A diabetes e a pressão alta, somadas a outras doenças consideradas crônicas, não transmissíveis e que têm relação com o estilo de vida da população, são responsáveis por 70% das mortes no Brasil. Afinal, não é novidade que alimentos com altas taxas de gorduras trans e saturadas, sal e açúcar em excesso, associados ao sedentarismo, provocam graves prejuízos à saúde. Pensando nisso, o mês de abril é dedicado à mobilização pela Promoção da Saúde e Qualidade de Vida.

Em alusão à data, em Goiânia, a população vai ter a disposição uma manhã totalmente voltada para os cuidados com a saúde. A ação é promovida pelo CBCO Hospital de Olhos e pela TOTUM Saúde e será realizada no sábado, 20 de abril, das 8h às 12h, no Parque Areião. Com o tema “Olhe Além: para sua saúde, seu bem-estar e sua vida”, o evento tem como objetivo incentivar o autocuidado e a priorização da saúde física e emocional.

As pessoas poderão fazer aulas de ioga, alongamento, corrida guiada, conferir a glicemia (açúcar no sangue), fazer “exame de vista”, medir a pressão arterial e ainda se refrescarem com sucos e picolés. Além disso, o espaço terá uma estação Pet Friendly, com petiscos para garantir todo o conforto dos amigos de quatro patas. Para o responsável técnico da TOTUM Saúde Mangalô, Dr. Irineu Melo, há ainda uma oportunidade importante para quem comparecer. “A proposta das atividades físicas é muito bacana e pode ser um primeiro passo para uma mudança de estilo de vida, mas essas atividades associadas aos testes que serão disponibilizados, podem indicar a necessidade de fazer um check-up e a pessoa já vai poder sair do local com uma consulta agendada”, afirma.