Paulo Vieira nega convite da ONU para ir à Festa da Melancia, em Uruana

O humorista Paulo Vieira compartilhou nas redes sociais a informação de que precisou recusar um convite da ONU, que acontecerá em Nova York e reunirá líderes globais, porque já tem compromisso marcado com a Festa da Melancia, que acontecerá em Uruana, município que fica a 156 quilômetros de Goiânia.

“Fui convidado pela ONU pra falar em uma agenda dentro da semana mais importante da organização, que acontece em Nova Iorque. Os 20 maiores líderes globais também estarão por lá… Infelizmente não poderei participar porque estarei na FESTA DA MELÂNCIA EM URUANA-GO! Eu juro kk”, começou ele no Twitter.

“Mesmo assim eu fiquei muito feliz que meu trabalho esteja sendo reconhecido. Muitos tentam me ‘marginalizar’ para uma noção vazia de humor, na tentativa de arrancar do que eu faço a inteligência. Isso pra não reconhecer que meu trabalho é, principalmente, político”, complementou o humorista.

Depois, ele explicou o motivo de não poder cancelar sua ida à Festa da Melancia.

“Então fiquei feliz com o convite, MAS QUE É ENGRAÇADO EU NEGAR PORQUE JÁ TENHO COMPROMISSO COM A FESTA DA MELÂNCIA É KKKKKKK [sic]. Explicando: Eu vou gravar a 3ª temporada do Avisa Lá Que Eu Vou por lá, então é uma equipe de 23 pessoas, uma produção gigante… não posso cancelar. Mas me chama na próxima, ONU!”, disse.