PC conclui investigação de morte de bebê que teria ingerido colírio

A Polícia Civil concluiu a investigação que apurava a morte de um bebê de dois meses na cidade de Formosa. No caso, levantou-se a hipótese de que a morte do bebê estaria relacionada à ingestão do medicamento Tartarato de Brimonidina, um tipo de colírio para tratamento de glaucoma.

Segundo as investigações o referido medicamento foi entregue, possivelmente de forma equivocada, no lugar do medicamento Bromoprida, quando da compra realizada pelo avô do bebê em uma unidade farmacêutica da cidade. O medicamento correto foi prescrito para tratamento de náuseas e enjoo.

Após investigação e com base nos exames toxicológico e histopatológico, foi comprovado que o falecimento do bebê aconteceu em razão de uma pneumonia neutrofílica bilateral, com predomínio à esquerda.

O laudo pericial apontou ainda que não foi detectado o medicamento Tartarato de Brimonidina nas amostras fornecidas, extraídas do bebê falecido.

Após relatório final, o procedimento investigativo será devidamente encaminhado ao Poder Judiciário, deixando claro que não ficou evidenciado o nexo causal entre o erro no fornecimento do medicamento e a morte do bebê.