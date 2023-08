PCDF deflagra operação e prende criminosos associados para roubos a comércios do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais – Corpatri, deflagrou, nesta terça-feira, 1, a Operação Marcos 11:17 para o cumprimento a 15 mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisões preventivas.

Todas as ordens foram expedidas pelo TJDFT e especificamente pelos juízos da 4ª Vara Criminal de Ceilândia, Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo e 6ª Vara Criminal de Brasília.

As investigações foram iniciadas há aproximadamente três meses e estão relacionadas a uma série de roubos em comércios que foram praticados nas regiões do Plano Piloto (área central), Águas Claras, Riacho Fundo e Recanto das Emas.

Foram alvos dos criminosos duas joalherias e estabelecimentos para comércio de aparelhos telefônicos.

Conforme apurado, o grupo criminoso é oriundo da cidade de Santo Antônio do Descoberto (GO), ondem foram cumpridas todas as ordens judiciais expedidas.

Os investigados possuem idade entre 19 e 23 anos. Todos possuem antecedentes criminais pela prática de crimes contra o patrimônio e, com o cumprimento das ordens judiciais, responderão pela prática dos crimes de roubo circunstanciado (reclusão, de quatro a dez anos, e multa + 2/3), porte de arma de fogo irregular (reclusão, de dois a quatro anos, e multa), bem como por integrarem associação criminosa (reclusão, de um a três anos, e multa).

Várias pessoas que foram identificadas por terem adquirido os aparelhos celulares roubados pelos criminosos são investigadas pela prática do crime de receptação. Os objetos subtraídos mediante a prática de assaltos eram joias diversas, aparelhos celulares diversos.

A operação foi cunhada com o versículo bíblico registrado sob o livro de Marcos, capítulo 11, versículo 17, em razão da alusão a um Covil de ladrões. (¹⁷ E os ensinava, dizendo: Não está escrito: A minha casa será chamada, por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Marcos 11:17)