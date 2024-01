PCGO apreende quase 2 mil quilos de carvão vegetal de origem ilícita

A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da equipe da Delegacia de Polícia de Vianópolis – 9ª DRP, com o apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás, realizou, ontem, a apreensão de 1,7 mil quilos de carvão de origem vegetal, distribuído em 39 sacos de 15 quilos e 499 pacotes de 2,5 quilos cada, expostos à venda em uma distribuidora do município de Vianópolis.

A operação configura um desdobramento da última operação realizada no dia 9 de janeiro de 2023 pela Subdelegacia de Polícia de São Miguel do Passa Quatro – 9ª DRP, também em parceria com a Semad, em que uma atividade irregular de carvoejamento foi interrompida e 140 sacas de 40 quilos de carvão apreendidas.

A PCGO, nesse cenário, no bojo da atividade típica de investigação, conseguiu identificar o receptador dos carvões, o qual, conforme apurado, recebia carvões nas mesmas condições – sem a documentação correlata – de vários outros fornos da região, que também estão sendo investigados. Eles eram ensacados e, em seguida, expostos à venda.

Foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência contra o proprietário pela prática, em tese, do crime catalogado no art. 46, da Lei 9.605/98.