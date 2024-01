PCGO interrompe atividade de carvoaria ilegal em São Miguel do Passa Quatro

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio das equipes da Subdelegacia de Polícia de São Miguel do Passa Quatro e da Delegacia de Polícia de Vianópolis, em operação conjunta com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), interrompeu, no dia 9, as atividades de uma carvoaria ilegal no município de São Miguel do Passa Quatro.

Conforme a apuração da Polícia Civil, no local, foram apreendidas a lenha oriunda de vegetação nativa e aproximadamente 140 sacas de 40kg de carvão, prontos para comercialização. Posteriormente, por intermédio do órgão ambiental, o produto apreendido foi doado à Organização das Voluntárias de Goiás. O responsável pela atividade foi autuado no âmbito administrativo; os fornos, destruídos e; em última instância, foram lavrados termos circunstanciados de ocorrência contra dois investigados por crime ambiental.