PCGO localiza plantação de maconha e reincidente é preso por tráfico de drogas

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especializado de Repressão a Narcóticos de Caldas Novas – 19ª DRP, em operação conjunta com a Polícia Militar de Goiás, identificou, nesta terça-feira (16), uma fazenda com diversos pés de maconha na zona rural de Caldas Novas.

Após diversas denúncias e levantamentos, as equipes policiais foram até o local para verificação das suspeitas. Ao chegar no local foi possível identificar o investigado manuseando folhas que se assemelhavam àquelas utilizadas como matéria-prima para produção de maconha. Ainda, foi constatado que o suposto autor já havia sido preso na mesma fazenda e pelo mesmo delito anteriormente.

No local, foram encontrados arma de fogo e várias munições. Durante as buscas na propriedade rural foram encontrados sete pés de plantação de substância análoga à maconha, bem como grande quantidade de matéria-prima já ressecadas em galhos colhidos. Na residência, ainda, foram encontrados objetos característicos no cultivo e tráfico de drogas.

O homem foi autuado em flagrante pelo art. 33, §2º, da Lei de Drogas que incrimina a conduta de cultivar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, bem como pela posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme art. 12 do estatuto do desarmamento.