PCGO prende dois homens no MT por três tentativas de homicídio

A Polícia Civil de Goiás, através do Grupo Especial de Investigações Criminais (GEIC), da 7ª Delegacia Regional de Polícia de São Luís de Montes Belos, deflagrou a Operação Garantia da Ordem Pública II, nos dias 10 e 11 de agosto, e deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão na cidade de Cuiabá (MT) e outro mandado de prisão preventiva na cidade de Barra do Garças (MT), expedidos em desfavor de investigados pela prática de três tentativas de homicídio qualificado.

Os crimes teriam acontecido nos dias 10 e 15 de abril, em São Luís de Montes Belos. Um dos investigados, mesmo preso no MT, teria sido o mandante das tentativas e o outro auxiliado. As investigações apontam ainda que um deles foi o responsável por diversos “ataques” da organização criminosa na referida cidade.

Os demais envolvidos nos dois atos criminosos já foram identificados e presos pela PCGO durante a operação Garantia da Ordem Pública I, realizada no mês de abril em São Luís de Montes Belos. A segunda fase da operação contou com o apoio da PC de Mato Grosso no cumprimento das diligências.