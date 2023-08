PCGO prende membros de grupo especializado em roubo a bancos no MT

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por intermédio do Grupo Antirroubo a Banco (GAB) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), com o apoio da Delegacia de Polícia Civil do Município de Aragarças (GO) e do 1º DP de Barra do Garças (MT), cumpriu, no dia 22, três mandados de prisão preventiva em desfavor de integrantes de uma organização criminosa, com ramificação no estado do Mato Grosso, voltada para a prática de furto qualificado, com obstrução de cofres, perpetrado em desfavor da instituição financeira, localizada na cidade de Bom Jardim, no interior goiano.

A investigação teve início em 2022, após a prisão em flagrante delito de um dos suspeitos, o qual foi encontrado com diversas ferramentas próprias para o arrombamento de cofres e caixas eletrônicos. Após intensa investigação e diversas diligências, foi possível identificar que o chefe da organização, que cumpre pena no presídio de Cuiabá (MT), delimitava as funções de cada membro do grupo criminoso, composto por outros seis indivíduos altamente capacitados na prática do crime em comento, utilizando elevado grau de expertise em arrombamentos de cofres e caixas eletrônicos.

Dois outros autores maiores já qualificados continuam foragidos.