PCGO prende no MA envolvidos em homicídio de pecuarista em São Miguel do Araguaia

A Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) e da Delegacia de São Miguel do Araguaia, cumpriu, no dia 4 de agosto, no Maranhão, dois mandados de prisão temporária e dois mandados de busca domiciliar contra suspeitos de envolvimento no homicídio de um pecuarista de 74 anos, ocorrido no dia 26 de junho de 2023, em trecho da rodovia federal BR-080, no município de São Miguel do Araguaia (GO).

As prisões foram decretadas pelo Poder Judiciário após investigação da Delegacia de São Miguel do Araguaia ter apurado que os presos eram pistoleiros contratados para executar a vítima.

Na operação, a Polícia Civil de Goiás contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Maranhão.