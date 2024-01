PCGO prende suspeito de agredir cadela prenhe com taco de beisebol

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Investigações Criminais de Rio Verde, prendeu, ontem, um homem suspeito de agredir uma cadela prenhe com um taco de beisebol. O animal de pequeno porte foi ferido no olho e corre o risco de perder a visão e os filhotes.

A Polícia Civil iniciou diligências assim que soube que um indivíduo estava no corredor público do Bairro Veneza, naquele município, de posse de um taco de beisebol, ameaçando pessoas, o qual havia acabado de ferir o animal.

O autor foi localizado ainda com o objeto usado nas agressões, e foi preso em flagrante delito pelo crime de maus tratos animais, que tem pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão. O animal está sob cuidados de médicos veterinários.